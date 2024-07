Nuoto Benedetta Pilato inizia l’avventura olimpica il 28 luglio Le avversarie nella corsa al podio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) Domani (28), nell’ultima batteria delle 11.39,farà il proprio esordio nell’edizione 2024 delle Olimpiadi di Parigi. Una Benny con più certezze nei 100 rana, rispetto a quanto accaduto a Tokyo tre anni fa. La squalifica per nuotata irregolare fa parte di un percorso in cui la pugliese ha dovuto superare vari ostacoli per trovare un equilibrio nel suo immenso talento. È un po’ così che va letto il suo cambiamentostagione: lasciare Taranto e Vito D’Onghia e allenarsi a Torino, anche per questioni legate allo studio, alla corte di Antonio Satta. La cartaottenuta in maniera convincente e l’1:05.44 del Trofeo Settecolli (top-5 del ranking mondiale), ultimo test prima dei Giochi, sono stati riscontri confortanti. Chi saranno le sue? Di sicuroavrà modo di capire fin dalle heat mattutine come staranno le cose.