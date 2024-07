LIVE Ginnastica artistica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Gran Bretagna in testa Cina prima in proiezione

Leggi tutta la notizia su oasport

16:40 Carlos Edriel Yulo lotta per la finale al volteggio, il suo 14.683 potrebbe non bastare. 16:37 Ine Giappone sono ampiamente davanti alla. Nella seconda suddivisione cinesi al comando con 135.031, seguono i nipponici con 131.931, gli olandesi con 123.431 e gli ucraini con 123.397. 16:36 Takaai Sugino vola al comando alla sbarra (14.733), servirà un punteggio ampiamente superiore ai 14.500 per conquistare l'atto conclusivo in questo attrezzo. 16:34 DI UN ALTRO PIANETAAAAAA! Jingyuan Zou fa capire che per l'oro non ce ne sarà per nessuno: 16.200 (D:6.9, E:9.3) alle parallele pari. 16:31 Oleg Varniaiev prova a risollevare le sorti dell'Ucraina con un'ottima prova al cavallo con maniglie (15.033).