Leclerc in pole al Gp di Belgio Verstappen penalizzato per il cambio di motore

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 27 luglio 2024) Al Gran Premio didi domani, domenica 28 luglio, Charlespartirà indopo la squalifica a Max. Il campione in carica di Formula 1 ha fatto il miglior tempo alle qualifiche, ma partirà dall’undicesimo posto in seguito a una penalità per ildi. La Red Bull ha installato un quintoa combustione interna sulla vettura dell’olandese, oltre ai quattro consentiti in ogni stagione stagione. In prima fila con la Ferrari dici sarà anche la Red Bull di Perez.alla Bbc: «Non vedo l’ora di battere Hamilton» «La Ferrari è la Ferrari. E hanno bisogno dei migliori piloti nelle loro auto. Quindi, a beneficio della Ferrari, è comprensibile come scelta. Non ci vedo nulla di male». E pensa di poter battere Hamilton? «Non vedo l’ora di farlo e sarà super interessante, un grande stimolo.