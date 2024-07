Judo -48 kg femminile oggi in tv con Assunta Scutto Olimpiadi Parigi 2024 | orario e canale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 luglio 2024) Il programma e gli orari della categoria -48kgdialledidi sabato 27 luglio. Prima giornata di gare nella capitale francese e l’Italia piazza subito una carta da medaglia importante: si tratta di, prima favorita del tabellone e che, per questo motivo, entrerà in gara direttamente agli ottavi, in programma intorno alle 12.20 (a seconda delle tempistiche dei tanti incontri precedenti), contro la vincente di Guo-Laborde. Il lungo pomeriggio di questa disciplina si concluderà poi con le due finali per il bronzo (17.18 e 17.28) e quella per l’oro (17.38). Potrebbero essere previsti dei collegamenti su Rai 2 anche per le fasi iniziali del torneo, ma si potrà seguire sicuramente integralmente l’evento su Discovery+.