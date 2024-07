Intervento al cuore con un anello Al Maria Cecilia per la prima volta in Italia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) Si chiama anuloplastica percutanea della valvola mitrale ed è unche è stato eseguito per laine per la seconda in Europa, alHospital di Cotignola. La riparazione della valvola mitrale grazie a unchirurgico è stata eseguita nell’ambito dello studio europeo multicentrico Amend, che coinvolge diversi centri internazionali ad alto volume cardiochirurgico. L’obiettivo dello studio è valutare la sicurezza e la funzionalità di un innovativo dispositivo a forma di ‘D’ che consente di ottenere risultati analoghi a quelli per la correzione del rigurgito mitralico impiegati nella chirurgia aaperto, ma senza bisogno di incisioni e abattente.