Incendio al poligono di tiro Provano a spegnere le fiamme Restano in trappola e muoiono

(Di sabato 27 luglio 2024) "Ero sulla linea diquando mi sono accorto che la stanza, all’improvviso, si è riempita di fumo. Non ho sentito nessun boato ma ho visto il direttore die uno dei soci che hanno preso gli estintori per cercare di domare le. Non si vedeva nulla, sono riuscito a uscire appena in tempo". È il drammatico racconto di uno dei tiratori che ieri pomeriggio, intorno alle 16, si trovava ala segno di Prato dove, per cause ancora da accertare, è scoppiato un. Lehanno distrutto l’interno della salaper poi propagarsi all’esterno nel bosco di Galceti, zona di pregio ambientale della città. Il bilancio è pesantissimo: due morti, il direttore di, Gabriele Paoli, pensionato, esperto e molto stimato nell’ambiente, e uno dei tiratori, Alessio Lascialfari. Sono morti nel tentativo dile