Gelati costosi aumenti del 30% in tre anni | Colpa dei rincari degli ingredienti

(Di sabato 27 luglio 2024) Cesena, 27 luglio 2024 – È unoalimenti più desiderati quando il termometro schizza verso l’alto, ma quest’anno, più che sui gusti di tendenza, la discussione si concentra su un unico tasto dolente: il cosiddetto ‘caro coppetta’. Che sia artigianale o industriale, il gelato continua infatti a registrareda capogiro: a confermarlo è l’ultima rilevazione del Crc (Centro di ricerca sui consumi), che ha elaborato i dati pubblicati dall’osservatorio del ministero delle Imprese e del made in Italy. Dallo studio, nel quale si mettono a confronto i prezzi attuali del gelato industriale in vaschetta da 1 chilo con quelli del 2021, è emerso un rincaro pari a circa il 30% in tre(da 4,52 euro a 5,86 euro/kg).