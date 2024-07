Femminicidio Giulia Cecchettin il padre a Filippo Turetta | Fatti forza non sei l' unico

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di sabato 27 luglio 2024) "Hai fatto qualcosa, però non sei un mafioso, non sei uno che ammazza le persone, hai avuto un momento di debolezza. Non sei un terrorista. Devi farti. Non sei l'. Ci sono stati parecchi altri. Però ti devi laureare". Queste sono alcune delle frasi che Nicolaha indirizzato al figlio, in carcere per ildi, durante il colloquio avvenuto assieme alla madre il 3 dicembre scorso nel carcere di Verona. La conversazione, intercettata dalle microspie degli investigatori e depositata agli atti del procedimento contro, è stata pubblicata dal settimanale Giallo. Farà parte del fascicolo del processo che si celebrerà davanti alla Corte d’Assise di Venezia, prima udienza il prossimo 23 settembre.