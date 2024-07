Equitazione | Emiliano Portale viene definitivamente eliminato Al suo posto entra Pietro Sandei

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) La squadra di completo, impegnata alle Olimpiadi di Parigi 2024, nella prima prova di dressage riceve – in via definitiva – una notizia che compromette il suo cammino in vista delle prossime giornate., resosi autore di una bella ripresa con il suo cavallo Scuderia 1918 Future (30,50 penalità) è stato infattidal concorso a causa di un sanguinamento rivelato sul labbro inferiore del suo cavallo; come da regolamento FEI., che beffa per! Grande prestazione, poi arriva la squalifica per il cavallo “È successo l’imprevedibile – ha affermato il veterinario della squadra di completo, Marco Eleuteri, al sito FISE -. Durante la seconda parte della prova di dressage il cavallo Scuderia 1918 Future si è morsicato il labbro inferiore provocando un leggero, se pur visibile, sanguinamento.