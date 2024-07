Cavalcata dell’Assunta cinque signore che arricchiranno il corteo storico

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) Fermo, 27 luglio 2024 – Conosciamo le dame dellecontrade che andranno a completare la 43esima edizione della: Campiglione, Fiorenza, Campolege, Castello e San Martino. Emily Mandolesi sarà la dama di Campiglione: ha 28 anni, tatuatrice nella vita, respira ‘aria di contrada’ sin da piccola per poi entrare nel gruppo tamburini. Attualmente collabora dal punto di vista artistico: creazione di grafiche, pitture e murales e realizzazione del carro di Carnevale. “Desideravo questa proposta da anni – ammette – interpretare la dama per i colori gialloneri significa rappresentare al meglio la realtà dove sono nata e cresciuta e che ho sempre vissuto appieno. Entusiasmante, ricevere la notizia”. A rappresentare la dama di contrada Fiorenza, Elisa Mancini, 24enne studentessa in medicina e chirurgia.