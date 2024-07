Cascina approvata variazione di bilancio da 45 milioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 luglio 2024)26 luglio 2024- Dal consiglio comunale arrivano ulteriori finanziamenti per scuole, viabilità e impianti sportivi. L’assemblea elettiva ha approvato la seconda modifica al Documento unico di programmazione, con le integrazioni al programma triennale dei lavori pubblici, e ladi assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di. “Durante la seduta in cui abbiamo discusso e votato la delibera per la revoca della cittadinanza a Benito Mussolini, per la quale non c’è stata unanimità – ha sottolineato il sindaco Michelangelo Betti –, abbiamo portato in discussione anche unadida 4,5di euro, sulla quale non si è registrato alcun intervento. Chi ha contestato a lungo l’atto di revoca della cittadinanza a Mussolini, è rimasto poi silente sull’azione amministrativa”.