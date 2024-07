Bologna batte Caldiero Terme 5-0 | tabellino e chi ha segnato i gol

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 luglio 2024) Terza uscita stagionale per ildi Vincenzo Italiano. I rossoblù battono in maniera netta il, formazione neopromossa in Serie C, con il punteggio di 5-0. Decisive le reti di Orsolini, Dallinga, Posch e la doppietta personale di Santiago Castro. In crescita dunque la formazione emiliana che lascia il ritiro di Valles, con ancora due amichevoli da disputare: una a Bressanone e una a Bolzano. Primo tempo vivace tra: dopo soli 11 minuti i rossoblù vanno in vantaggio con la rete di Castro e poi la partita diventa nervosa per alcuni contatti a metà campo. Qualche tentativo da ambo le squadre e poi il crollo della formazione veronese: in due minuti la rete di Orsolini, che dribbla portiere e difensore avversari, e il gol che vale la doppietta personale di Castro con un tap in al volo.