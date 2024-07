Ballando con le Stelle 19 Mara Maionchi in giuria? Parla Milly Carlucci e fa chiarezza

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 27 luglio 2024)sarà la prossima giudice della nuova stagione dicon le? Così sembrava fino a qualche istante fa. La notizia che vedeva la talent scout all’interno del cast del format diCarluci è nata in seguito ad un video social pubblicato dalla pagina ufficiale del programma. Di lì a poco la notizia ha subito fatto il giro del web, dando così per certa la presenza della. Ma a fareci ha pensato adesso la stessa conduttrice che in un nuovo video ha detto: Tempesta! Tempesta sucon le, cosa è successo? Abbiamo pubblicato dei video in cui ci sono delle considerazioni fatte da alcuni personaggi a cui abbiamo posto la domanda: “Come ti comporteresti se tu fossi un giudice dicon le?”. Tra questi la nostra adoratae lei ha detto delle cose interessanti.