Atalanta oggi in Olanda contro l’AZ il primo test verso la Supercoppa Europea

(Di sabato 27 luglio 2024) Sarà un’amichevole e nulla più, ma particolarmente significativa, perché per l’è ilsignificativo passo per avvicinarsi alladel 14 agosto a Varsaviail Real Madrid.(sabato 27 luglio) alle 15 l’è di scena in, ad Alkmaar, in casa del, per unche a 18 giorni dalla supersfida della capitale Polacca ha il retrogusto di prima delle tre ‘prove generali’. Seguiranno il 4 agosto l’amichevole col Parma, poi il 9 ad Amburgoil St. Pauli: trittico di partite in cui Gian Piero Gasperini potràare lo stato della squadra e il frutto del lavoro fatto nei primi 16 giorni di lavoro duro, durissimo, nel caldo di Zingonia a suon di doppie sedute per mettere benzina nelle gambe. Perché d’altronde la sfida è di quelle che si rischia di giocare una volta nella vita. E per questo va onorata al meglio.