Ascolti TV | Venerdì 26 luglio 2024 Boom per la Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi su Rai2 42 mln – 29 2%

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di sabato 27 luglio 2024) Nella serata di ieri,26, su Rai1 Tim Summer Hits – The Best Of ha interessato 1.467.000 spettatori pari all’11% di share. Su Canale5 My Mother ha conquistato 1.623.000 spettatori con uno share del 12.1%. Suladi Parigi, in onda dalle 19:28 alle 23:30, intrattiene 4.204.000 spettatori pari al 29.2%. Su Italia1 Din Don – La magia del cinema incolla davanti al video 510.000 spettatori (3.6%). Su Rai3 Astolfo segna 526.000 spettatori e il 3.5%. Su Rete4 l’ultimo appuntamento con Quarto Grado – Le Storie totalizza un a.m. di 822.000 spettatori (6.9%). Su La7, dopo In Onda – Prima Serata (564.000 – 3.6%), Mississippi Burning – Le radici dell’odio raggiunge 304.000 spettatori e il 2.6%. Su Tv8 I delitti del BarLume – Mare forza quattro ottiene 209.000 spettatori con l’1.4%.