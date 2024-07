Ultime Notizie Roma del 26-07-2024 ore 20 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 26 luglio 2024)dailynews radiogiornale frequenza appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in Francia Parigi la cerimonia di apertura delle Olimpiadioggi la rete ferroviaria francese ad alta velocità e però stata gravemente colpita dovrei essere stata presa di Mira da diversi incendi dolosi i ritardi potrebbero tornare per fine settimana la società francese dei trasporti ha quindi dichiarato di essere vittima di una massiccio attentato volta paralizzare tutta la rete dei treni ad Alta Velocità e ha chiesto ai viaggiatori di rinviare il viaggio di norm situazione sistema che saranno circa 800 mila le persone che subiranno ritardi e cancellazioni intanto ripreso il traffico aereo all’aeroporto franco svizzero di Basilea dopo l’evacuazione la chiusura del terminal in mattinata per un allarme bomba dalle porte di nuovo aperto da mezzogiorno le operazioni di volo stiamo ...