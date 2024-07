Tragico frontale addio al giovanissimo Franco | Famiglia devastata

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 26 luglio 2024) La tranquilla frazione di Bazzano è stata sconvolta da unincidente. Alle prime luci del mattino, un giovane di 20 anni,Baglioni di Camarda, ha perso la vita in un terribile schianto in moto. La scena del dramma si è consumata al bivio che conduce al nucleo industriale di via Fioretta, nella frazione di Paganica, dove la moto disi è scontrata frontalmente con un’automobile. Secondo una prima ricostruzione degli eventi, l’incidente ha avuto luogo in un tratto di strada ben noto agli abitanti del luogo per la sua pericolosità. Le autorità competenti stanno attualmente conducendo gli accertamenti per chiarire la dinamica dello scontro. Come da prassi, è stato aperto un fascicolo d’ufficio a carico della conducente dell’auto, una signora ora indagata per omicidio stradale.