Torna l’anticiclone africano | domenica Benevento sarà la città più calda d’Italia

(Di venerdì 26 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiArriva dal Marocco l’ennesima ondata di calore verso l’Italia ma anche su Spagna e Francia; almeno fino alla fine di luglio avremo 6-8°C in più rispetto alla media del periodo nel nostro paese, ci saranno numerosi picchi di 40°C all’ombra in diverse. Sono le previsioni di Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it. “Le prossime ore vedranno ancora temperature accettabili da Nord a Sud, dal weekend invece tornerà– aggiunge – le temperature saranno in sensibile risalita con picchi sabato di 38°C a Taranto e Terni, 37°C ancora a Firenze con Roma che salirà a 36. Durante l’ultimadi luglio il mercurio del termometro si espanderà ancora di più:, Oristano e Terni 39°C, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì e Taranto 38°C, Arezzo, Bologna, Bolzano, Frosinone, Macerata, Matera e Roma con 37°C.