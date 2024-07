Tamberi panico senza precedenti sulla barca | Ti è caduta nella Senna Gimbo si mette male

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Inizianoper Gianmarcole Olimpidi di Parigi 2024. Il portabandiera azzurro nonché grande favorito per l'oro nel salto in alto è stato protagonista di una disavventura decisamente singolare durante la sfilata all'inaugurazione dei Giochi. Il popolareha infatti perso la fede nuziale. Quando sul battello dell'Italia alcuni atleti, in particolare i pallanuotisti se ne sono accorti, gli hanno detto, "perso un oro ne trovi un altro".è sposato dal settembre del 2022 con Chiara Bontempi che assisteva dalle rive dellaalla cerimonia. I pallanuotisti, prevedendo la comprensibile reazione negativa di Chiara, hanno rassicuratogiurandogli che se serve testimonieranno con la moglie.