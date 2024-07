Summer Night prodotti tipici a chilometri zero

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024) Quest’anno sarà la costa comacchiese ad ospitare la quarta edizione della Coldiretti, la ‘notte gialla’ che ha lo scopo di valorizzare e far conoscere il frutto del lavoro delle aziende agricole della provincia. Musica, intrattenimento e, soprattutto,a ‘Km 0’ sarano protagonisti dell’evento che si terrà il 31 luglio nella piazzetta in via Caduti del Mare a Porto Garibaldi a partire dalle 19.30. Ieri, all’Antica Pescheria di Comacchio, è stata illustrata l’iniziativa alla presenza della vice sindaco Maura Tomasi, del direttore di Coldiretti Ferrara Alessandro Visotti, del responsabile di Campagna Amica Ferrara Stefano Menegatti e di Giorgia Piemontese. La Coldirettiva a sommarsi ai tanti eventi che animeranno il litorale comacchiese nel corso dell’estate.