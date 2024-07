Stipulato l' atto di fusione relativo all' incorporazione di Sferanet in Olidata

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024)S.p.A. (la “Società” o “”) system integrator a capo di un gruppo leader in Italia nel settore IT e con azioni quotate sul mercato regolamentato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., facendo seguito a quanto comunicato in data 25 gennaio 2024, 7 maggio 2024 e 22 luglio 2024, rende noto che, in data odierna, è statol'didi cui all'art. 2504 del Codice Civile (l'“di”),all'diS.r.l. (“”) inai sensi dell'art. 2501-ter del Codice Civile (la “”). L'diha previsto che l'efficacia dell'operazione decorra dall'iscrizione dell'stesso nel Registro delle Imprese di Roma ovvero dal 1° agosto 2024 qualora tale iscrizione dovesse avvenire precedentemente a tale data (“Data di Efficacia”).