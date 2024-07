Sorpresa Cajuste ci prova un club di Serie A | la richiesta del Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 26 luglio 2024) Il centrocampista svedese non è nei piani di Antonio Conte e la società valuta ormai il suo addio definitivo. Jensè stato uno degli acquisti delnell’ultima sessione di calciomercato. Arrivato come un’affare totalmente a, il giocatore svedese ha sofferto l’annata complicata dele non ha mai convinto del tutto. C’era curiosità riguardo questo avvio di precampionato sotto la guida di Antonio Conte. Ebbene il giocatore sembrerebbe non aver convinto del tutto e per questo motivo ilvaluta l’addio definitivo. Ilvorrebbe cedere lui e Gaetano per fare nuovi acquisti, più idonei al gioco del tecnico pugliese. Nelle ultime ore ci sarebbe stato un interesse ada parte di undiA; Sky Sport ha dato gli ultimi aggiornamenti.