Sinner tre virus in tre mesi Dovranno essere rialzate le difese immunitarie Corsera

(Di venerdì 26 luglio 2024), trein trele. Lo scrive il Corriere della Sera con Gaia Piccardi. Prudenza è la parola d’ordine di un gruppo di lavoro molto attento a rispettare le esigenze di un corpo che non ha terminato di crescere (finalmente è stata aggiornata l’altezza di Jannik sul sito dell’Atp: 1,91 ma trattasi anche di un paio di centimetri in più) e la volontà di un giovane uomo che a 22 anni sta investendo come mai prima sulla vita privata. Te la senti di giocare a Madrid dopo aver avvertito l’anca pizzicare nella semifinale di Montecarlo con Tsitsipas? Sì. E di affrontare uno Slam (Parigi) come torneo di rientro dall’infortunio? Sì. E di tornare a Parigi per i Giochi con la tonsillite? No. L’ultima parola è sempre del giocatore.