Simest nel primo semestre utile netto a +9% Impegnati 5 miliardi per 3 500 imprese

(Di venerdì 26 luglio 2024), neldell’anno, ha registrato unnormalizzato pari a 6,4 milioni di euro, in crescita del 9%. E’ quanto emerge dalla relazione finanziaria al 30 giugno 2024 approvata dal Consiglio di Amministrazione. Nel corso delè andata avanti l’attività in supporto della crescita estera del Made in Italy, generando un forte impatto sull’internazionalizzazione delle. Nel periodo, le risorse impegnate hanno infatti raggiunto circa 5di euro con un aumento delleservite del 225% pari a circa 3.500, di cui il 90% Pmi. I risultati positivi conseguiti nel periodo hanno determinato una crescita del 6% dei volumi gestiti in portafoglio che si attestano a circa 31di euro, con oltre 15.400 clienti attivi, di cui oltre il 93% Pmi, in 126 Paesi.