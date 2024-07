Salta tutto Michelle Hunziker dopo il grande annuncio la batosta | programma cancellato

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 26 luglio 2024) Abbiamo lasciato una spettacolaresul palco del del Teatro del Silenzio a Lajatico in provincia di Pisa, da cui ha presentato l’evento musicale dedicato al 30esimo anniversario della carriera di Andrea Bocelli. Un mega evento, diviso in tre serate, che ha visto susseguirsi sul palco tantissimi artisti internazionali e non, come mostrato anche su Instagram dalla conduttrice svizzera. Bellissima come sempre ed elegantissima nel suo abito nero e voluminoso,ha scambiato due parole con l’attore Johnny Depp e intervistato un altro attore hollywoodiano, Will Smith. Ancora, ha avuto l’onore di fare alcune domande al “gladiatore” per eccellenza Russell Crowe e di intervistare il cantante Ed Sheeran oltre ad accogliere Laura Pausini, Zucchero o Tony Renis. Leggi anche: “Ma è lei tua sorella”.