Post vacation blues | come combattere lo stress post vacanze?

(Di venerdì 26 luglio 2024) Per alcuni le ferie sono un miraggio ancora lontano, per altri purtroppo già un ricordo sbiadito. E il ritorno a lavoro può trasformarsi in un evento traumatico, che può generare ansia ee mettere a dura prova il nostro benessere. GUARDA LE FOTO I migliori travel set da mettere in valigia per letornare dalle ferie senzaSi chiamala sindrome transitoria che affligge chi rientra dallee si appresta a tornare in ufficio: ci si sente ancor più stanchi e spossati di quando si è partiti, sopraffatti dalle responsabilità, nervosi e particolarmente irritabili, malinconici e spesso insonni.