Olimpiadi Parigi 2024 | dove seguire la cerimonia di apertura in diretta tv e streaming

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 26 luglio 2024), 26 luglio– Sta per avere inizio l’attesissima edizione delledi, che si svolgeranno dal 26 luglio al 11 agosto. L’evento catturerà l’attenzione di miliardi di telespettatori in tutto il mondo, mentre migliaia di appassionati si sono già recati aper assistere dal vivo alle numerose gare in programma., oggi lad’: l’Italia Team in sfilata con Israele. Tamberi e Errigo alfieri Sarà un’edizione particolarmente attesa non soltanto per le grandi sfide sportive che vedranno protagonisti gli atleti di tutto il pianeta, ma anche per le implicazioni politiche legate all’organizzazione di un evento di questa portata. Purtroppo, infatti, le autorità locali temono possibili attacchi di vario genere, motivo per cui è stato predisposto un imponente dispositivo di sicurezza.