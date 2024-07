Nintendo World Championships | NES Edition la recensione della raccolta senza tempo

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di venerdì 26 luglio 2024) Nostalgia dei bei vecchi tempi? Niente paura,ha la soluzione che fa per voi. Quest’estate, sotto l’ombrellone, c’è una nuovadi giochi del passato a rinfrescare i vostri pomeriggi.: NESvi consentirà di rivivere le emozioni del: NEScon centinaia di sfide basate su alcuni classici più famosi dell’epoca NES. Una nuova collezione di classici del passato perSwitch che vi permetterà di confrontarvi con altri giocatori di tutto il mondo a suon di record, il tutto, ovviamente, in salsa anni ’90. Super Mario Bros., Excitebike, Metroid: questi solo alcuni dei titoli nei quali potrete cimentarvi in sfide all’ultimo millisecondo.