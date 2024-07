Minimetrò e UJ il binomio è perfetto | 128mila i passeggeri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 luglio 2024) Durante Umbria Jazz inelsono stati oltre. A farlo sapere è la stessa società, laSpa, che spiega come "il numero totale delle validazioni registrate dal sistema controllo accessi è stato pari a 128.516 (più 15 mila rispetto all’anno precedente) nei dieci giorni di manifestazione. Le giornate in cui è stata registrata la maggiore affluenza sono stati sabato 13 e 20 luglio, rispettivamente con oltre 20 mila e circa 18 mila validazioni. Nel prolungamento notturno, per tutto il periodo della manifestazione, si sono registrate 50.090 validazioni, ossia una media di circa 5 mila persone a notte.