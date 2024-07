Luca Scatà | addio al poliziotto che uccise il terrorista della strage di Natale a Berlino VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 26 luglio 2024), ilmedaglia d’oro al Valor Civile che nel 2016 neutralizzò ilAnis Amri, in fuga dopo un attentato a, uccidendolo a Sesto San Giovanni in un conflitto a fuoco in cui rimase ferito un collega, Christian Movio (anch’egli Medaglia d’oro al Valor Civile), è morto dopo una lunga malattia. L’annuncio è stato dato dal sindaco di Sesto San Giovanni, nel milanese, Roberto Di Stefano. “Con profonda tristezza apprendoscomparsa di, l’agente del Commissariato di Sesto San Giovanni che nel 2016 ha coraggiosamente fermato ildi, Anis Amri, in piazza I Maggio, ricevendo la medaglia al Valore Civile”.“La sua perdita a soli 35 anni, dovuta a un tumore ci lascia un grande vuoto. Le mie più sentite condoglianze alla famiglia, ai colleghi e a tutta la Polizia di Stato.