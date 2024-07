Kiwior sondato dall’Inter? La verità sull’esistenza di una trattativa con l’Arsenal – SM

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 26 luglio 2024) Jacubè uno dei nomi accostati all’Inter per il ruolo di braccetto sinistro in vista della prossima stagione. Al netto delle voci diffuse negli ultimi giorni, al momento laè una. SMENTITA – Jacubnon è nei piani dell’Inter per la finestra estiva di calciomercato. Questo è quanto riportato da Sport Mediaset, secondo cui dalla dirigenza nerazzurra sono arrivati secche smentite riguardo la possibilità di un approdo del calciatore polacco ai meneghini. L’attenzione dei vertici nerazzurri sarebbe quindi concentrata su altri profili per la posizione di braccetto sinistro, nella consapevolezza di dover trovare il calciatore ritenuto ideale per alternarsi ad Alessandro Bastoni nella prossima stagione.non è sul taccuino dell’Inter: la situazione! LO SCENARIO – L’Inter deve individuare colui che dovrà occupare la posizione lasciata “libera” da Carlos Augusto.