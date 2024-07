Kaos | Jeff Godblum è un vendicativo Zeus nel teaser italiano della serie Netflix

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 26 luglio 2024) La mitologia diventa materia di divertimento, e di guerra, nel primointerpretata daGoldblum e Janet McTeer. Uno scatenatoGoldblum al centro deldia sfondo mitologico che racconta l'improbabile conflitto tra umani e dei. Goldblum interpreta il potente, amante delle comodità, ma pronto a punire gli umani per motivi anche futili nello show in arrivo sullo streamer il 29 agosto. Creata dall'autore di The End of the Fcking World e dai produttori di Chernobyl, lain 8 episodi è descritta come una commedia dark mitologica che ruota attorno a sei umani, i quali scoprono di essere legati tra di loro per via di un'antica profezia di vecchia data.