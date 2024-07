Il filantropo americano | Premiata l’empatia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 luglio 2024) Tanti lo dicono, ma c’è chi decide di farlo. Grazie a un accordo eccezionale: per la prima volta un grande, Donato Tramuto, decide di sostenere con un cospicuo finanziamento un ente italiano, il Collegio Ghislieri, a riprova dell’eccezionalità della nostra istituzione e di Pavia in generale. "Questo traguardo – commenta con soddisfazione il rettore Alessandro Maranesi – si è concretizzato grazie all’impegno della nostra Associazione Alunni e, in particolare, dell’avvocato Silvia Vinci". L’intesa prevede l’istituzione della borsa di studio “TramutoPorter Compassionate Leadership“ che da quest’anno permetterà a un alunno, indicato dal Collegio fondato da San Pio V nel 1567, di studiare e alloggiare gratuitamente al Ghislieri. Ma c’è di più: la borsa di studio sarà perpetua e, alla scomparsa dei benefattori, verrà erogata ogni anno attraverso un apposito fondo.