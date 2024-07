I due diplomi dell’enfant prodige Beatrice

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024) Ora è lanciata verso studi di Diritto internazionale all’Università di Trento, dopo aver conseguito con la lode duedi maturità in un solo anno – uno al Classico Ariosto-Spallanzani ed uno di liceo americano – ed essersi classificata tredicesima a livello nazionale nelle Olimpiadi di italiano, in aprile.Rigattieri, 19 anni, di Cavriago, è una giovane che vede con ottimismo il suo futuro, in uno scenario globale. E il suo curriculum fuori scala è un eccellente viatico verso quell’orizzonte. Primogenita di tre ragazze, mamma assistente sociale e padre consulente in un’autoconcessionaria, Bea ha imparato a leggere e scrivere a tre anni: una precocità accompagnata da una passione e una curiosità inesauribili per i libri, la storia e l’arte. "Amo da sempre le materie umanistiche e sognavo di diventare guida turistica – racconta –.