Guardia Sanframondi presentazione del terzo libro Storia di Antonio della Portella

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 26 luglio 2024) Tempo di lettura: 4 minutidiviene centrocultura lo fa anche attraverso i suoi stessi cittadini, capaci di utilizzare la propria arte e il proprio talento non solo per condividere esperienze di vita, ma anche per regalare uno scorcio del proprio paese di origine. È il caso dello scrittore Annibale Falato, che – pur vivendo ormai da tempo a Roma – è rimasto profondamente legato al proprio paese di nascita,, tanto da scegliere quest’ultimo come ambientazione per i propri libri, oltre che soggetto importante degli stessi. Scrittore prolifico, ha dato vita non solo alla trilogia di “di”, ma anche “Gli Ulivi” e “Il Viaggio di Angelo”.