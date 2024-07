Gran Turismo 7 l’aggiornamento 1 49 ha introdotto un bug che fa volare le auto

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di venerdì 26 luglio 2024) Un giorno fa Polyphony Digital ha pubblicato un nuovo aggiornamento di7, grazie al quale ha inserito all’interno del gioco unaquantità di novità dove tra queste troviamo un nuova gestione della fisica delle vetture. Non tutto però è andato per il verso giusto, visto che in seguito all’installazione del nuovo update alcuni utenti hanno dovuto fare i conti con delleche saltano in aria all’improvviso. Ricordiamo difatti che poche ore fa il team di sviluppo giapponese ha pubblicato1.49 di7, introducendo “una nuova fisica delle sospensioni e un calcolo più preciso degli pneumatici, con conseguente spostamento del peso in curva più naturale”.