Como bassotto maltrattato | salvato dai carabinieri ora è al sicuro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 luglio 2024), 26 luglio 2024 –dai maltrattamenti. Il cagnolino è stato sequestrato daidella Forestale di, dopo che una persona aveva segnalato all'Arma le angherie che era costretto a subire. Dopo essere stato visitato dai veterinari, il quattrozampe è stato consegnato a un'associazione che se ne prenderà cura. Il quattrozampe è ora alin attesa di ulteriori accertamenti. Nel comunicato in cui i militari danno conto del 'salvataggio', viene sottolineato che in estate si registra un incremento di casi di abbandono o violenze e che "gli animali non sono giochi inanimati ma esseri senzienti dotati di sensibilià e bisognosi di cure e di attenzioni".