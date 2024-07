Chi è Peggy l’adorabile Dogpool che fa impazzire il pubblico

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 26 luglio 2024) Non esistono cani brutti. Questo è il motto che ci guida da sempre, eppure, guardando, la cagnolina che interpretain Deadpool & Wolverine, qualcuno potrebbe ricredersi. È in effetti una creatura naif, un po’ spelacchiata e con la lingua lunga. Eppure, è già diventata un personaggio di successo. Il perfetto clone canino di Wade Wilson, come ribadito dalla sua co-star Ryan Reynolds (che si è innamorato pazzamente di lei).è un’esemplare di Pugese, ovvero un incrocio tra Chinese Crested e Pug. Ha un profilo Instagram da 245.000 follower (e cresceranno ancora), e, dulcis in fundo, un Funko Pop tutto suo. E diciamolo, questo è il segno definitivo della fama.sul tappeto rosso di Deadpool & Wolverine (fonte: Instagram)Nel 2023, questa deliziosa cagnolina è stata incoronata come il cane più brutto di Gran Bretagna.