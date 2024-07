Calciomercato Audace Cerignola si separano le strade con Malcore e D’Andrea | il comunicato del club

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 26 luglio 2024) Tramite una breve nota pubblicata sui propri canali social, l’ha ufficializzato due movimenti in uscita di. Giancarloe Filippo, gli attaccanti trasferitisi rispettivamente al Casarano e al Catania, dopo quattro e due stagioni. “La S.S.S.r.l. ci tiene a ringraziare e a salutare i calciatori Giancarloe Filippo. Due grandi professionisti che, in questi anni, hanno scritto la storia dell’, onorando la maglia e lasciando ricordi indelebili in tutti noi., giunto anella stagione 2020/21, più volte capitano, ha conseguito con i gialloblù lo storico ritorno in serie C dopo 85 anni, totalizzando 128 presenze e 72 reti. Per due stagioni consecutive, forte dei suoi 28 gol, ha raggiunto l’accesso ai playoff.