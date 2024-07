Auto e moto una roulette russa Un morto al giorno sulle strade

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 luglio 2024) Più di unallombarde, oltre a 104 feriti. A poco consola il fatto che il trend dei decessi sia in leggero calo: secondo la fotografia pubblicata dall’Istat sugli incidenti stradali per il 2023, in Lombardia sono stati 377 i mortiper incidenti rispetto ai 402 del 2022 ed ai 438 del 2019, con un tasso di mortalità pari a 3,8 che è inferiore alla media nazionale di 5,2. Aumentano i feriti: 38028 nel 2023, contro i 37912 del 2022; in aumento anche gli incidenti, 29190 lo scorso anno rispetto ai 25838 del 2019. Parlando di un fenomeno molto complesso, l’Istat ha introdotto la costruzione delle così definite “matrici di collisione”, che evidenziano dati interessati, utili a comprendere meglio i fenomeni per trovare soluzioni adeguate.