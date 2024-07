Allarme caldo aumenta rischio ictus | il decalogo per prevenire e difendersi

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 26 luglio 2024)estremo,: ilper. L’associazione tra calore ee comei rischi. In un periodo in cui le temperature estreme diventano sempre più frequenti a causa dei cambiamenti climatici, emerge una preoccupazione crescente per la salute pubblica. Uno studio condotto dall’università Fudan di Shanghai ha rivelato che ilestremo può significativamentere ildi, una delle principali cause di morte e disabilità in Italia.– notizie.comIl legame tra le alte temperature e l’aumento deldiè stato oggetto di studio da parte dei ricercatori dell’università Fudan. Analizzando oltre 82 mila pazienti, hanno scoperto che il pericolo di subire unsi intensifica nelle ore più calde della giornata e persiste per diverse ore.