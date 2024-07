Alessia Pifferi morto l’ex marito | disposta autopsia dettagli inquietanti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 26 luglio 2024) Francesco Miranda, exdi, è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Milano lo scorso 6 luglio, all’età di 55 anni.è nota per essere stata condannata all’ergastolo per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana, di soli 18 mesi. La dinamica del decesso di Miranda non è ancora chiara, e per questo motivo è stataun’. Il fascicolo aperto è per omicidio colposo, un’ipotesi tecnica necessaria per procedere con gli accertamenti. Da quanto si è appreso, Miranda aveva subito una gastroscopia 48 ore prima del decesso all’ospedale di Melegnano, a causa di problemi e dolori allo stomaco che lo affliggevano da tempo. L’allarme è stato lanciato dalla sorella dell’uomo, che non era riuscita a contattarlo per tutta la giornata del 5 luglio.