Agricoltura | Ismea ripartono gli incentivi per l' imprenditoria giovanile e femminile

(Di venerdì 26 luglio 2024) Roma, 26 lug. - (Adnkronos) -comunica la riapertura dello sportello telematico per la presentazione delle domande di “Più Impresa”, la misura che sostiene economicamente le iniziativeli giovanili e femminili in, nei settori della produzione, trasformazione e diversificazione del reddito. Con una dotazione finanziaria di 60 milioni di euro, “Più Impresa” finanzia investimenti fino a 1.500.000 euro attraverso contributi a fondo perduto e mutui a tasso zero per una durata massima di 15 anni, concessi a favore di micro, piccole e medie imprese agricole organizzate sotto forma di ditta individuale o di società, amministrate e condotte da giovani di età compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti o da donne. Le novità di questa edizione riguardano le modalità ed i tempi di presentazione delle domande.