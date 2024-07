Wasabi assistenza basata sull’IA | aperta la prima Open Call

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 25 luglio 2024) Il progetto “” ha lanciato la suafor experiments, con scadenza per partecipare fissata al 20 settembre 2024, che finanzierà fino a 10 esperimenti applicativi incentrati sullo sviluppo e l’utilizzo disull’Intelligenza Artificiale per i loro processi o prodotti. L’obiettivo è attrarre candidati da tutti i settori manifatturieri che si occupino di funzionalità avanzate per l’implementazione di soluzioni didigitale, come ad esempio Human machine interface for complex processes; Agile onboarding of new employees in complex manufacturing systems; conversation AI facilitating data access in different thematic areas; conversation guided maintenance operations. Il bando è rivolto alle Pmi manifatturiere che possono accedere a Horizon Europe. Il budget complessivo del bando ammonta a 1.250.000 euro.