Velasco contro la cultura del devi vincere | È la mentalità italiana L’effetto è devastante guarda Sinner

(Di giovedì 25 luglio 2024) Julio, 72 anni, è a Parigi da ct dell’Italvolley femminile. Il filosofo della pallavolo alla Stampa non dice di volerle Olimpiadi, anzi. Sa benissimo però di avere tra le mani la Nazionale femminile più in forma del lotto, come conferma il trionfo in Nations League. Domenica si parte con Italia-Repubblica Dominicana. Avete appena vinto la Vnl, vi temono tutti. «Siamo messi bene, la vittoria nella Nations League ci dà molta consapevolezza però in Italia tutte le volte che si vince sarebbe meglio perdere».: «Una delle cose più difficili da gestire è l’obbligatorietà di» In che senso? «Meglio andare alle Olimpiadi dopo aver perso». Si potrebbe obiettare. «Non c’è niente da fare: è così per, è così per noi. Quando vinci, i giornali vanno giù con titoli del tipo “Andiamo per l’oro”, “il migliore del mondo”,“Egonu imbattibile”».