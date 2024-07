The Acolyte | 7 domande senza risposta dopo il finale e come si prepara la seconda stagione

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 25 luglio 2024) The: 7il(esila) The– La seguace ha suscitato non poche polemiche, ma non fraintendeteci: l’ultima serie televisiva di Star Wars è un’importante aggiunta al franchise. Ildidi oggi ha affrontato molte dellepiù importanti che ci eravamo posti all’inizio dell’episodio, ma ne ha anche create di nuove e ne ha lasciate alcune da affrontare in una storia futura. Con un po’ di fortuna, nonostante i rumori online, la Lucasfilm sta lavorando a una! In questa rubrica, abbiamo raccolto tutte le principaliche abbiamoaver visto The– La seguace (sì, questo è il titolo ufficiale del). Inoltre, ci occupiamo dipotrebbero essere affrontate e di cosa significhi tutto questo per il futuro di Star Wars.