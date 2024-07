Terrifier 3 | il primo teaser trailer in italiano!

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 25 luglio 2024) Midnight Factory, etichetta di Plaion Pictures, ha svelato ildi3, il terzo capitolo della saga horror slasher firmata da Damien Leone e ilche arriverà sul grande schermo in Italia, in anteprima il 31 ottobre per festeggiare Halloween con i fan e dal 7 novembre in tutti i cinema. Il(che trovate subito sotto) svela le prime terrificanti immagini dello spietato killer Art il Clown, interpretato ancora una volta da David Howard Thornton, affiancato nuovamente da Lauren LaVera, Elliott Fullam e Samantha Scaffidi. Art il Clown è pronto a sconvolgere questa volta la notte più silenziosa e magica dell’anno.