Temptation Raul e Martina lasciati | storia tossica e proteste

(Di giovedì 25 luglio 2024) Falò di confronto cruciale perDumitras eDe Ioannon aIsland. Dopo settimane di tensioni, incomprensioni e nuove amicizie nel villaggio, la coppia ha finalmente affrontato le proprie problematiche faccia a faccia. Durante il percorso nel villaggio,ha mostrato un'intesa sempre più forte con il single Carlo. Le immagini nel pinnettu, cheha visto, hanno mostratoe Carlo ballare sulle note di Shallow. La ragazza ha confidato al tentatore di sentirsi libera di non parlare della sua situazione conquando è con lui, poiché preferisce pensare ad altro. Il fidanzato, dopo aver visto il video, ha espresso la sua frustrazione con un tono ironico, mostrando chiaramente il suo disappunto per la situazione. In un altro video, Carlo ha accarezzato le labbra die i due hanno fatto un bagno in mare, lontani dai microfoni.