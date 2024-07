Tempesta solare in arrivo ecco perché potrebbe causare blackout in tutto il mondo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Non è la prima volta e non sarà l’ultima: l’attività del Sole va monitorata proprio per questo. Nella giornata di domenica 21 luglio, il Solar Dynamics Observatory (SDO) – l’osservatorio della Nasa – ha individuato un’eruzione di plasma scuro sulla superficie della nostra stella. L’agenzia statunitense National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), ha confermato l’accaduto e reso noto in un comunicato che questa emissione di plasma scuroportare a “fluttuazioni della rete elettrica”. Questa nuvola scura viene chiamata “brillamentofreddo”. Si tratta di un fenomeno chefar esplodere il plasma più freddo della media verso nord sulla superficie del Sole. La– lo ha riportato anche il Daily Mail –provocare una serie dia livello internazionale.