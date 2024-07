Sono rimasti solo Salvini e Vannacci! | la lezioncina tutta da ridere di Laura Boldini | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Il tema dell'utilizzo dei nomi femminili per le cariche pubbliche continua a tenere banco. Nonostante il ritiro del ddl con primo firmatario il senatore della Lega Manfredi Potenti, in cui si chiedeva lo stop all'uso della declinazione femmnile negli atti ufficiali (per esempio, vietata la parola "sindaca"), le polemiche non sembrano placarsi. A scatenarsi con il leader del Carroccio, Matteoe il generale e neo eurodeputato Roberto, è l'ex Presidente della Camera,Boldrini che ospite di La7 all'Aria che Tira ha voluto dare la sua, la consuetacon dito alzato di etica e moralità. "La lingua va avanti come va avanti la società. Negli ultimi decenni non c'è più un ambito sociale in cui le donne non siano arrivate. Non esiste più un clubper uomini", tuona la deputata che sui social si definisce fieramente femminista.